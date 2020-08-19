Норвегия высылает российского дипломата

Норвегия высылает из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом, передаёт NRK со ссылкой на норвежский МИД.

Как отмечается, послу России сообщили, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию.

Имя дипломата не называется, однако уточняется, что он работал в торговом отделе.

В ведомстве заявили, что он совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком».