Норвегия высылает российского дипломата
- globallookpress.com
Как отмечается, послу России сообщили, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию.
Имя дипломата не называется, однако уточняется, что он работал в торговом отделе.
В ведомстве заявили, что он совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».
Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком».