МИД России объявил о высылке норвежского дипломата

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МИД России объявил о высылке одного из старших дипломатов посольства Норвегии.
МИД России объявил о высылке норвежского дипломата
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Как отмечается, данное решение было принято «в связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа с. г. российского дипломата персоной нон грата».

«Его аккредитация в России будет прекращена в течение трёх дней — именно такой срок был отведён норвежцами для отъезда нашему сотруднику», — заявили в российском МИД.

19 августа Россия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя.

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