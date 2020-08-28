МИД России объявил о высылке норвежского дипломата

МИД России объявил о высылке одного из старших дипломатов посольства Норвегии.

Как отмечается, данное решение было принято «в связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа с. г. российского дипломата персоной нон грата».

«Его аккредитация в России будет прекращена в течение трёх дней — именно такой срок был отведён норвежцами для отъезда нашему сотруднику», — заявили в российском МИД.

19 августа Россия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя.