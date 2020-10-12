Вирусолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Китае

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Китае.

«Китай проявил, я бы сказал, чудеса противоэпидемической работы. В феврале этого года у них была волна эпидемии, которая, собственно, распространилась по миру именно оттуда. Но китайцы сумели организовать противоэпидемические мероприятия так, что подавили это заболевание», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в КНР тщательно следят за отдельными вспышками и быстро с ними справляются.

Как отметил эксперт, именно китайские специалисты первыми создали диагностику коронавируса, что позволило им наладить систему по выявлению больных.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.