Трамп считает, что США «не выживут» при социализме

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не выживут при социализме. Он также высказал мнение, что страна «никогда не станет масштабной версией Венесуэлы».

«Наша страна не сможет выжить в качестве социалистического государства, и именно этого хотят демократы. США никогда не станут масштабной версией Венесуэлы. У Сонного Джо уже отбирают контроль, ему нечего сказать», — написал Трамп в Twitter.

В августе американский президент пообещал, что Соединённые Штаты никогда не станут социалистической страной.

В сентябре 2019 года Трамп заявил, что один из самых серьёзных вызовов для Соединённых Штатов — это «призрак социализма». Он также призывал все страны противостоять социализму, потому что он «везде приносит страдания».