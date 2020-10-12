Трамп считает, что США «не выживут» при социализме
- Reuters
«Наша страна не сможет выжить в качестве социалистического государства, и именно этого хотят демократы. США никогда не станут масштабной версией Венесуэлы. У Сонного Джо уже отбирают контроль, ему нечего сказать», — написал Трамп в Twitter.
В августе американский президент пообещал, что Соединённые Штаты никогда не станут социалистической страной.
В сентябре 2019 года Трамп заявил, что один из самых серьёзных вызовов для Соединённых Штатов — это «призрак социализма». Он также призывал все страны противостоять социализму, потому что он «везде приносит страдания».