Джабаров прокомментировал продление ЕС санкций по делу Скрипалей

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение Совета ЕС о продлении до 16 октября 2021 года всех введённых санкций за «применение химического оружия», в том числе в отношении четырёх россиян по делу об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Джабаров прокомментировал продление ЕС санкций по делу Скрипалей
  • РИА Новости

«Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чём. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку всё химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО... Нам не дали никаких результатов обследования и, главное, нам не предъявили Скрипалей, они пропали... Та же самая история сейчас развивается с Навальным», — пояснил Джабаров.

Сенатор отметил, что подобными решениями «пытаются любой ценой наказать Россию».

«Эта русофобская политика добром не кончится. Если они думают, что тем самым смогут нас сдержать, то глубоко заблуждаются. Россия проводит абсолютно миролюбивую политику, мы готовы взаимодействовать со всеми странами. Но не позволим, чтобы о нас вытирали ноги», — заключил парламентарий.

Ранее Совет ЕС принял решение о продлении до 16 октября 2021 года всех введённых санкций за «применение химического оружия».

Отмечается, что эти санкции действуют в отношении девяти человек, в том числе пять человек обвиняются в применении химоружия в Сирии и четверо — «в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери».

В июле 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.

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