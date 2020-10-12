ЕС продлил на год санкции по делу Скрипалей

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Совет ЕС принял решение о продлении до 16 октября 2021 года всех введённых санкций за «применение химического оружия», в том числе в отношении четырёх россиян по делу об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
ЕС продлил на год санкции по делу Скрипалей
  • Дом Сергея Скрипаля в Солсбери
  • AFP
  • © Chris J Ratcliffe

«ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия», — указано в сообщении.

Отмечается, что эти санкции действуют в отношении девяти человек: пятеро обвиняются в применении химоружия в Сирии и четверо — «в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери».

Также санкции введены против сирийского Центра научных исследований и изысканий.

В июле 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.

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