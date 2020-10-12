ЕС продлил на год санкции по делу Скрипалей
- Дом Сергея Скрипаля в Солсбери
- AFP
- © Chris J Ratcliffe
«ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия», — указано в сообщении.
Отмечается, что эти санкции действуют в отношении девяти человек: пятеро обвиняются в применении химоружия в Сирии и четверо — «в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери».
Также санкции введены против сирийского Центра научных исследований и изысканий.
В июле 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.