Песков: Мэй в «жёсткой форме» говорила с Путиным по делу Скрипалей

Британский премьер Тереза Мэй во время встречи с президентом России Владимиром Путиным «в жёсткой форме» говорила о деле Скрипалей, однако доказательств вины Москвы не представила. Рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Она действительно в жёсткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей всё, что требовало объяснений по этому делу», — приводит слова Пескова Интерфакс.

Песков добавил, что каких-либо доказательств по делу Скрипалей британская сторона до сих пор не представила ни России, ни союзникам в Европе. В противном случае они были бы опубликованы.

Он подчеркнул, что в Кремле до сих пор не знают, «где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то».

«Здесь просто нужно называть вещи своими именами, поэтому эта часть беседы была действительно жёсткая, предельно откровенная», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин провёл на полях саммита G20 в Осаке переговоры с Мэй в формате один на один, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.

При этом 28 июня сообщалось о намерении Мэй при встрече с Путиным потребовать выдачи двух россиян по делу об инциденте в Солсбери.