Президентские дебаты в США не состоятся 15 октября
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«Сейчас стало очевидным, что дебаты 15 октября не состоятся, и комиссия переключит своё внимание на подготовку финальных президентских дебатов, которые должны состояться 22 октября», — приводит заявление организации CNN.
Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что американский лидер не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.
8 октября президент США отказался участвовать в дебатах с Байденом в виртуальном формате.