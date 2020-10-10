Президентские дебаты в США не состоятся 15 октября

Дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом 15 октября не состоятся. Об этом заявила американская комиссия по проведению президентских дебатов.

«Сейчас стало очевидным, что дебаты 15 октября не состоятся, и комиссия переключит своё внимание на подготовку финальных президентских дебатов, которые должны состояться 22 октября», — приводит заявление организации CNN.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что американский лидер не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.

8 октября президент США отказался участвовать в дебатах с Байденом в виртуальном формате.