Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели телефонные переговоры.
Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД Белоруссии.

«В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Белоруссией и Европейским союзом. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчёркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Белоруссия — ЕС», — указывается в заявлении.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

Ранее Боррель осудил решение Белоруссии сократить дипмиссии Польши и Литвы.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

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