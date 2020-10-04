Боррель осудил решение Белоруссии сократить дипмиссии Польши и Литвы

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не согласился с решением Белоруссии сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы после введения санкций в отношении Минска.
Боррель осудил решение Белоруссии сократить дипмиссии Польши и Литвы
  • globallookpress.com

«Требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить свои дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления. Это противоречит логике диалога и только усилит изоляцию власти в Минске», — говорится в заявлении Борреля.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Как отметили в Минске, озвученные предложения обязательны к исполнению.

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