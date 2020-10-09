Во Франции за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

Во Франции за сутки выявлено 20 339 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зафиксировано 691 977 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщила санитарная служба страны.

За сутки во Франции скончались 62 пациента с коронавирусом.

Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом, возросло до 32 630.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить режим ограничений в департаментах, где наблюдается быстрый рост случаев заболевания коронавирусом.

С 6 октября в Париже ужесточили меры по борьбе с коронавирусом: закрылись все бары и спортклубы, запрещено собираться на улицах компаниями более десяти человек.