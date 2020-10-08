Макрон предложил ужесточить режим в районах с ростом случаев COVID-19

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 предложил ужесточить режим ограничений в департаментах, где наблюдается быстрый рост случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Макрон предложил ужесточить режим в районах с ростом случаев COVID-19
  • © REUTERS/Charles Platiau

«В тех местах, где он (коронавирус. — RT) быстро распространяется, и в частности широко распространяется среди пожилых людей, которые являются наиболее уязвимыми, и там, где мы видим всё больше занятых коек в реанимации, мы должны двигаться к более строгим ограничениям», — цитирует его Le Figaro.

В качестве примера Макрон назвал департамент Буш-дю-Рон и Париж с пригородами, где уже ужесточили ограничения.

Во Франции за прошедшие сутки выявили более 18 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

С 6 октября в Париже ужесточили меры по борьбе с коронавирусом: закрылись все бары и спортклубы, запрещено собираться на улицах компаниями более десяти человек.

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