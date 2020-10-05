В Париже ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Парижские власти приняли решение ужесточить ограничения в городе для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции полицейский префект французской столицы Дидье Лаллеман.

В частности, передаёт BFMTV, со вторника, 6 октября, закрываются все бары. Рестораны продолжат работу, но при строгом соблюдении новых санитарных правил.

Согласно нововведениям, теперь на улицах не имеют право собираться вместе более десяти человек. Будут закрыты спортклубы, бассейны будут работать только для школьников.

Администрация супермаркетов теперь обязана соблюдать правило, согласно которому на 4 кв. м площади должно приходиться по одному клиенту. Кинотеатры, театры и музеи продолжат работу при строгом следовании установленным санитарным нормам.

4 октября сообщалось, что во Франции за сутки выявили 12 565 новых заболевших коронавирусной инфекцией.