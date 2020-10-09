ВОЗ намерена начать работу с КНР онлайн по поиску источника COVID-19

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга отметил, что организация планирует начать работу с Китаем по выявлению источника коронавирусной инфекции COVID-19 в виртуальном режиме.
ВОЗ намерена начать работу с КНР онлайн по поиску источника COVID-19
  • Reuters

Трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.

«Мы можем направить команду на место в течение 24 часов. Но сейчас согласовывается финальный состав команды. Мы бы хотели, чтобы она — и об этом были дискуссии с высокопоставленными китайскими партнёрами — начала свою работу виртуально, если условия позволяют, а потом уже была направлена на место», — сказал он.

Райан отметил, что в ходе виртуальной работы эксперты могли бы оценить уже имеющиеся данные и заключения, сделанные китайскими коллегами.

По его словам, в настоящее время ВОЗ ожидает ответа по данному запросу от Китая.

В августе вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирусная инфекция могла адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году.

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первоисточником коронавируса.

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