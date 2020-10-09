Литва отозвала из Белоруссии пятерых дипломатов

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Литва приняла решение отозвать из Белоруссии пятерых дипломатических сотрудников посольства.
Литва отозвала из Белоруссии пятерых дипломатов
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Об этом сообщила Раса Якилайтене, представитель по печати министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

«Оценив обстоятельства и риски, мы решили отозвать пятерых дипломатов и надеемся, что этого будет достаточно для сохранения возможности диалога», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

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