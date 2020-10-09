Литва отозвала из Белоруссии пятерых дипломатов

Литва приняла решение отозвать из Белоруссии пятерых дипломатических сотрудников посольства.

Об этом сообщила Раса Якилайтене, представитель по печати министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

«Оценив обстоятельства и риски, мы решили отозвать пятерых дипломатов и надеемся, что этого будет достаточно для сохранения возможности диалога», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.