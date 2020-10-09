Лавров прокомментировал намерение ЕС ввести санкции против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление стран ЕС о намерении ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил, что отношения Москвы с Евросоюзом «активно деградируют».

«Мы видим, как в дополнение к давно известному русофобскому меньшинству, весьма агрессивному, добавляются попытки и в серьёзных староевропейских странах, так сказать, возглавить это движение, в том числе в Германии», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Российский министр отметил, что российскую сторону это печалит.

«Нас уже не удивляет, что Евросоюз действует без суда и следствия, от нас требуют провести расследование. Никаких фактов нам не предоставляет даже Германия, заявляя, что это всё уже дело не двустороннее, а международное», — сказал Лавров.

Он отметил, что немецкая сторона призывает по данному вопросу обращаться в ОЗХО, где, в свою очередь, «лгут, что запрос от Германии не поступил».

«Потом они признаются, что (запрос. — RT) поступил и целый месяц они этот запрос рассматривают, в конечном итоге выпускают достаточно короткое сдержанное объявление о том, что вещество, которое было обнаружено, похоже на «что-то», не называя «Новичка», но что это вещество не входит в запрещённые списки», — добавил министр.

7 октября Франция и Германия в совместном заявлении объявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального.

Как отмечал МИД России, говоря о возможности мер со стороны ЕС по ситуации с Навальным, санкции всегда приводят к ответным мерам.