Число случаев коронавируса в Германии превысило 314 тысяч
В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 314 660. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Отмечается, что за сутки в стране выявили 4516 новых случаев COVID-19.
Всего в ФРГ скончались 9589 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране.
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