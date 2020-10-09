Число случаев коронавируса в Германии превысило 314 тысяч

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 314 660. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 4516 новых случаев COVID-19.

Всего в ФРГ скончались 9589 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране.