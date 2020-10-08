Le Monde: список санкций ЕС из-за Навального включает девять человек

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Санкционный список из-за ситуации с Алексеем Навальным, который готовят Франция и Германия, включает имена девяти человек. Об этом сообщает газета Le Monde.
Le Monde: список санкций ЕС из-за Навального включает девять человек
  • © REUTERS / Evgenia Novozhenina

По информации Le Monde, в рассматриваемый список входят девять человек из администрации президента и силовых структур.

Кроме того, санкции, как утверждается, могут ввести в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

Газета отмечает, что Москва «может принять ответные меры».

Уточняется, что этот санкционный список будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября.

При этом издание не приводит имён тех, против кого могут ввести санкции.

7 октября Франция и Германия в совместном заявлении объявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. 

Как отмечал МИД России, говоря о возможности мер со стороны ЕС по ситуации с Навальным, санкции всегда приводят к ответным мерам.

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