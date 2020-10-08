Le Monde: список санкций ЕС из-за Навального включает девять человек
- © REUTERS / Evgenia Novozhenina
По информации Le Monde, в рассматриваемый список входят девять человек из администрации президента и силовых структур.
Кроме того, санкции, как утверждается, могут ввести в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Газета отмечает, что Москва «может принять ответные меры».
Уточняется, что этот санкционный список будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября.
При этом издание не приводит имён тех, против кого могут ввести санкции.
7 октября Франция и Германия в совместном заявлении объявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального.
Как отмечал МИД России, говоря о возможности мер со стороны ЕС по ситуации с Навальным, санкции всегда приводят к ответным мерам.