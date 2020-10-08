США внесли 18 иранских банков в санкционный список

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Министерство финансов США внесло 18 иранских банков в санкционный список. Об этом свидетельствуют данные американского ведомства.
США внесли 18 иранских банков в санкционный список
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Как уточняется, данное решение было принято Минфином после консультаций с госсекретарём Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что американская администрация намерена объявить о новых санкциях, направленных против иранского финансового сектора.

В конце сентября иранский президент Хасан Рухани рассказал, что американские санкции, введённые с 2018 по 2020 год, нанесли Ирану ущерб в размере $150 млрд.

Он отметил, что США также препятствуют закупке Тегераном лекарств и оборудования, что является «величайшим злодеянием в истории».

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