СМИ: США введут новые санкции против финансового сектора Ирана

Американская администрация намерена объявить о новых санкциях, направленных против иранского финансового сектора, пишет Associated Press.

Как отмечает агентство, власти анонсируют новые меры против 14 иранских банков, которым ранее удалось избежать повторного введения американских санкций. Как уточняется, санкции затронут иностранные, неиранские финансовые учреждения, которые ведут дела с Ираном.

Таким образом, говорится в материале, санкции поспособствуют отсечению Ирана от международной финансовой системы.

В конце сентября иранский президент Хасан Рухани рассказал, что американские санкции, введённые с 2018 по 2020 год, нанесли Ирану ущерб в размере $150 млрд.

Он отметил, что США также препятствуют закупке Тегераном лекарств и оборудования, что является «величайшим злодеянием в истории».