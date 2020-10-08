В МИД анонсировали встречу Лаврова с министром иностранных дел Дании
- Reuters
«9 октября состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Дании», — сообщила Захарова.
Она рассказала, что в ходе переговоров Лавров и Куфуд «обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, возможности активизации двустороннего сотрудничества».
«Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря и взаимодействие в Арктике», — добавила она.
Ранее сообщалось, что датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.