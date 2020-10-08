МИД призвал россиян тщательно планировать свои поездки за рубеж

Министерство иностранных дел России призвало россиян тщательно планировать свои поездки за рубеж в условиях распространения коронавируса.

«В связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов странах, хотели бы обратиться с убедительной просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Она напомнила, что в других странах возрастают риски ужесточения внутренних карантинных рестрикций, в том числе частичного или полного приостановления транспортного сообщения.

Ранее правительство Польши не исключило возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.