Раненного полицией в США афроамериканца Блейка выписали из больницы
Адвокат Блейка Патрик Кафферти сообщил, что его клиент переведён в реабилитационный центр в Чикаго.
Глава Минюста и генпрокурор США Уильям Барр призвал не сравнивать случай с Блейком с делом афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе.
Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в Блейка сотрудником полиции. В Управлении юстиции Висконсина заявили, что во время задержания у Блейка было холодное оружие.
23 августа полицейские в Кеноше выстрелили в спину Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.
После этого в Кеноше начались беспорядки.