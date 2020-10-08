Раненного полицией в США афроамериканца Блейка выписали из больницы

Афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицией в американском городе Кеноше (штат Висконсин) в конце августа, выписали из больницы, сообщает CNN.

Адвокат Блейка Патрик Кафферти сообщил, что его клиент переведён в реабилитационный центр в Чикаго.

Глава Минюста и генпрокурор США Уильям Барр призвал не сравнивать случай с Блейком с делом афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе.

Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в Блейка сотрудником полиции. В Управлении юстиции Висконсина заявили, что во время задержания у Блейка было холодное оружие.

23 августа полицейские в Кеноше выстрелили в спину Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.

После этого в Кеноше начались беспорядки.