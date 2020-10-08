Пенс пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию

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Вице-президент США Майк Пенс в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис пообещал, что Китай понесёт ответственность за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Пенс пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию
  • Reuters
  • © Justin Sullivan

«Первое и самое важное: Китай виновен в пандемии коронавируса... Мы хотим улучшить отношения, но мы уравняем правила игры, мы привлечём Китай к ответственности за то, что он сделал Америке из-за коронавируса», — сказал он.

Харрис, в свою очередь, назвала действия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом «величайшим провалом за всю историю страны».

«200 тыс. смертей — всего за последние несколько месяцев, более 7 млн заболевших», — подчеркнула она.

В конце сентября Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отверг обвинения Трампа, касающиеся коронавируса.

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