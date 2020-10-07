Посол России высказался о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» высказался по поводу стабилизации отношений российской и американской сторон.

По его словам, данный процесс займёт много времени и не важно, кто именно возглавит США после грядущих президентских выборов.

«Вынужден признать, что, какая бы администрация ни была сегодня в Белом доме и какая будет после 3 ноября, никаких серьёзных прорывов на российско-американском треке нам ожидать не стоит. Надо готовиться к тому, что нам понадобится долгое время для стабилизации российско-американских отношений, выправления этих отношений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.