Глава МИД Армении встретится с Лавровым в Москве 12 октября

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 12 октября посетит Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«12 октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе. В Армении рассказали, что премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также в Баку сообщили, что президенты Азербайджана и России провели первый разговор с момента обострения ситуации в Карабахе.