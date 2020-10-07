Глава МИД Армении встретится с Лавровым в Москве 12 октября

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 12 октября посетит Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Армении встретится с Лавровым в Москве 12 октября
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«12 октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе. В Армении рассказали, что премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также в Баку сообщили, что президенты Азербайджана и России провели первый разговор с момента обострения ситуации в Карабахе.

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