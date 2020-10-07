В США заявили о конкуренции с Россией в сельском хозяйстве

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Глава Минсельхоза США Сонни Пердью заявил о конкурентных отношениях американской стороны с Россией в сфере сельского хозяйства.
В США заявили о конкуренции с Россией в сельском хозяйстве
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, американский министр отметил, что Москва добилась за последние годы успехов в сельском хозяйстве, поэтому Вашингтон теперь считает её, скорее, своим конкурентом, чем внешнеторговым партнёром в этой сфере.

«Россия добилась существенного успеха в собственном производстве, применяя современные технологии. Они были импортёрами пшеницы, а теперь они являются экспортёрами пшеницы. Так что мы рассматриваем их в большей степени в качестве конкурентов, а не торговых партнёров в сфере продовольствия и сельского хозяйства», — сказал Пердью.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в аграрном секторе страны.

10 августа телеканал «360» сообщал, что экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,5% вырос в Подмосковье с начала этого года.

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