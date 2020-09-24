В Минсельхозе рассказали о ситуации в аграрном секторе

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в аграрном секторе.

По его словам, правительство приняло определённые решения, и в первую очередь были задействованы меры по стабилизации внутреннего рынка и финансовые механизмы поддержки.

«Кроме того, нам удалось предотвратить массовые закрытия предприятий и увольнения работников. Российская Федерация смогла наладить бесперебойную работу организаций сельского хозяйства, рыбохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности в этот трудный период», — отметил Патрушев.

Таким образом, отечественный АПК продолжал деятельность в штатном режиме даже в период наиболее активного распространения COVID-19, сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что страны БРИКС обладают наилучшей ресурсной базой, и площадь обрабатываемых там сельхозземель составляет почти 40% от общемирового уровня.

«Это способствовало тому, что АПК сейчас является стратегической отраслью во всех наших странах. Мы являемся крупнейшими производителями сельхозпродукции, также обеспечивая почти 40% её мирового производства», — добавил Патрушев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,5% вырос в Подмосковье с начала этого года.