МИД ФРГ прокомментировал доклад ОЗХО по Навальному

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Германское правительство считает, что доклад ОЗХО по поводу инцидента с Алексеем Навальным подтверждает выводы немецких специалистов, организацией были использованы «технические» формулировки, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
МИД ФРГ прокомментировал доклад ОЗХО по Навальному
  • Reuters

По его словам, было использовано публично не известное боевое вещество, которое не было включено в список со стороны ОЗХО.

«Это, тем не менее, говорит о безусловном доказательстве того, что нападение было осуществлено с применением нервно-паралитического вещества, аналогичного (веществам. — RT) из группы «Новичок», — цитирует РИА Новости Бургера.

Он также назвал формулировку ОЗХО «технической», отсылающей к уже внесённым в список веществам.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

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