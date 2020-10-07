МИД ФРГ прокомментировал доклад ОЗХО по Навальному
- Reuters
По его словам, было использовано публично не известное боевое вещество, которое не было включено в список со стороны ОЗХО.
«Это, тем не менее, говорит о безусловном доказательстве того, что нападение было осуществлено с применением нервно-паралитического вещества, аналогичного (веществам. — RT) из группы «Новичок», — цитирует РИА Новости Бургера.
Он также назвал формулировку ОЗХО «технической», отсылающей к уже внесённым в список веществам.
Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.
Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».