МИД ФРГ прокомментировал доклад ОЗХО по Навальному

Германское правительство считает, что доклад ОЗХО по поводу инцидента с Алексеем Навальным подтверждает выводы немецких специалистов, организацией были использованы «технические» формулировки, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, было использовано публично не известное боевое вещество, которое не было включено в список со стороны ОЗХО.

«Это, тем не менее, говорит о безусловном доказательстве того, что нападение было осуществлено с применением нервно-паралитического вещества, аналогичного (веществам. — RT) из группы «Новичок», — цитирует РИА Новости Бургера.

Он также назвал формулировку ОЗХО «технической», отсылающей к уже внесённым в список веществам.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».