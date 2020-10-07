Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере $6,5 млн
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что о выделении средств будет объявлено во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, запланированного на 7—8 октября.
Также в сообщении отмечается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.
В МИД Великобритании подчёркивают, что упомянутые средства помогут в распространении продовольствия, воды, лекарств, а также оказании помощи людям.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина — ЕС.