Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере $6,5 млн для поддержки регионов на востоке страны, пострадавших от вооружённого конфликта и пандемии, говорится в распространённом заявлении МИД Соединённого Королевства.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что о выделении средств будет объявлено во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, запланированного на 7—8 октября.

Также в сообщении отмечается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

В МИД Великобритании подчёркивают, что упомянутые средства помогут в распространении продовольствия, воды, лекарств, а также оказании помощи людям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина — ЕС.