Зеленский посетит Великобританию и встретится с Джонсоном

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский 7—8 октября посетит Великобританию, где запланированы его переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Зеленский посетит Великобританию и встретится с Джонсоном
  • © president.gov.ua

«7—8 октября президент Украины Владимир Зеленский и госпожа Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию», — сообщает офис президента Украины.

В Великобритании состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

Также планируется подписание других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке.

Отмечается, что Зеленские также встретятся с герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кэтрин.

Ранее Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить