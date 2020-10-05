Зеленский посетит Великобританию и встретится с Джонсоном
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«7—8 октября президент Украины Владимир Зеленский и госпожа Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию», — сообщает офис президента Украины.
В Великобритании состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.
Также планируется подписание других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке.
Отмечается, что Зеленские также встретятся с герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кэтрин.
Ранее Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии.