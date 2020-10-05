Зеленский посетит Великобританию и встретится с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский 7—8 октября посетит Великобританию, где запланированы его переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«7—8 октября президент Украины Владимир Зеленский и госпожа Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию», — сообщает офис президента Украины.

В Великобритании состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

Также планируется подписание других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке.

Отмечается, что Зеленские также встретятся с герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кэтрин.

Ранее Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии.