Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий (IT) из Белоруссии.

«Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно указу, кабинет министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине граждан Белоруссии, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий, а также членов их семей.

Зеленский также поручил правительству внедрить пилотный проект по упрощённому оформлению вида на жительство для белорусских специалистов в сфере IT. Эти документы предписано выдавать за три дня.

Ранее МИД Белоруссии заявил об остром дефиците доверия с Украиной.