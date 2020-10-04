Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий (IT) из Белоруссии.
Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии
  • РИА Новости

«Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно указу, кабинет министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине граждан Белоруссии, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий, а также членов их семей.

Зеленский также поручил правительству внедрить пилотный проект по упрощённому оформлению вида на жительство для белорусских специалистов в сфере IT. Эти документы предписано выдавать за три дня.

Ранее МИД Белоруссии заявил об остром дефиците доверия с Украиной.

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