У пресс-секретаря Трампа диагностирован коронавирус

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни сообщила, что у неё диагностирован коронавирус.

«В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. Я начну карантин и продолжу работать от имени американского народа удалённо», — говорится в сообщении Макинэни в Twitter.

Она отметила, что до этого регулярно проверялась на наличие коронавирусной инфекции.

2 октября у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что в Белом доме не рассматривают передачу власти Трампом на время болезни.