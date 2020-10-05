Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья
- Reuters
«Моя семья благодарна за все молитвы и поддержку! Чувствую себя хорошо, буду отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и опекунам во всём мире, я продолжаю молиться за тех, кто болен или у кого кого-то из членов семьи затронул вирус», — написала она в Twitter.
2 октября у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.
Сообщалось, что в Белом доме не рассматривают передачу власти Трампом на время болезни.