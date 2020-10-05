Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья

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Первая леди США Меланья Трамп, у которой был выявлен коронавирус, рассказала о состоянии своего здоровья.
Меланья Трамп рассказала о состоянии своего здоровья
  • Reuters

«Моя семья благодарна за все молитвы и поддержку! Чувствую себя хорошо, буду отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и опекунам во всём мире, я продолжаю молиться за тех, кто болен или у кого кого-то из членов семьи затронул вирус», — написала она в Twitter.

2 октября у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что в Белом доме не рассматривают передачу власти Трампом на время болезни.

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