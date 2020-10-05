Лавров: врачи «Шарите» не нашли ядов в анализах Навального

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что врачи омской больницы и берлинской клиники «Шарите» не нашли в анализах Алексея Навального боевых отравляющих веществ.
Лавров: врачи «Шарите» не нашли ядов в анализах Навального
  • РИА Новости

Об этом Лавров сказал в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

По словам министра, омские врачи предоставили немецким коллегам все анализы, которые они провели по состоянию Навального, и сообщили все результаты своей работы.

«Они (омские медики. — RT) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в России до сих пор не знают, сами ли французы и шведы брали эти анализы или «просто немцы им эти анализы передали».

Также он заявил, что Россия хочет добиться истины в ситуации с Навальным и будет этого добиваться.

Ранее Лавров заявил, что Германия говорит несуразные вещи в ответ на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

2 сентября в Германии сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

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