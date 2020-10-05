Лавров прокомментировал возможные новые ограничения со стороны ЕС

Россия не оставит без ответа возможные дополнительные ограничения для доступа российских товаров на рынок Европейского союза. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он уточнил, что Еврокомиссия подготовила доклад «О существенных искажениях в экономике России для цели и проведения расследований в области торговой защиты».

«Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок ЕС, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете», — цитирует ТАСС министра.

Ранее сообщалось, что ЕС расширил антироссийские санкции за строительство Крымского моста.