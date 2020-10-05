Лавров прокомментировал возможные новые ограничения со стороны ЕС
- РИА Новости
Он уточнил, что Еврокомиссия подготовила доклад «О существенных искажениях в экономике России для цели и проведения расследований в области торговой защиты».
«Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок ЕС, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете», — цитирует ТАСС министра.
Ранее сообщалось, что ЕС расширил антироссийские санкции за строительство Крымского моста.