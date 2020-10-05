В Афганистане в результате атаки ранили губернатора провинции Лагман

В Афганистане неизвестные совершили нападение на губернатора провинции Лагман Рахматулла Ярмала. В результате взрыва он и ещё не менее 28 человек получили ранения, ещё восемь погибли.

Об этом сообщает агентство Pajhwok.

«Восемь человек погибли и ещё 28 получили ранения в результате взрыва», — указывается в заявлении.

Уточняется, что атака была проведена при помощи заминированного автомобиля.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона осуждает нападение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.