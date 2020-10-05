В Афганистане в результате атаки ранили губернатора провинции Лагман
- Reuters
Об этом сообщает агентство Pajhwok.
«Восемь человек погибли и ещё 28 получили ранения в результате взрыва», — указывается в заявлении.
Уточняется, что атака была проведена при помощи заминированного автомобиля.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона осуждает нападение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.