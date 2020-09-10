В ООН осудили нападение на вице-президента Афганистана
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь решительно осуждает совершённое сегодня в Кабуле нападение на официальный кортеж первого вице-президента Амруллы Салеха, в результате которого погибли и пострадали десятки мирных жителей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что Гутерреш вновь подтвердил приверженность ООН позиции, согласно которой урегулирование ситуации в стране возможно лишь дипломатическим путём.
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона осуждает нападение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.