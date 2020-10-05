Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Данией

Российские специалисты с 5 по 9 октября выполнят наблюдательный полёт над территорией Дании в соответствии с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации договора по открытому небу Российская Федерация в период с 5 по 9 октября с аэродрома открытого неба Ольборг планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ту-154М-ЛК-1», — приводит газета «Красная звезда» его слова.

Отмечается, что площадь района наблюдения составит около 12 тыс. кв. км.

Ранее сообщалось, что европейские специалисты намерены выполнить наблюдательный полёт над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу.