Европейские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией
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«В период с 21 по 25 сентября 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения АН-30 с аэродрома «Кубинка», — приводит РИА Новости его слова.
Рыжков уточнил, что в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Ранее сообщалось, что российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией.