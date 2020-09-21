Европейские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией

Специалисты из Германии, Франции и Румынии с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 21 по 25 сентября 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения АН-30 с аэродрома «Кубинка», — приводит РИА Новости его слова.

Рыжков уточнил, что в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Ранее сообщалось, что российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией.