Европейские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией

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Специалисты из Германии, Франции и Румынии с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Европейские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«В период с 21 по 25 сентября 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения АН-30 с аэродрома «Кубинка», — приводит РИА Новости его слова.

Рыжков уточнил, что в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Ранее сообщалось, что российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией.

 

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