Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Венгрией

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Российские специалисты с 31 августа по 4 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Венгрии в соответствии с Договором по открытому небу, сообщил исполняющий обязанности начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности полковник Руслан Шишин.
Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Венгрией
  • globallookpress.com

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном в газете «Красная звезда».

Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 11,8 тыс. км. 

Российский самолёт наблюдения будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора.

Ранее сообщалось о планах России выполнить наблюдательный полёт над территорией Финляндии.

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