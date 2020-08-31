Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Венгрией
- globallookpress.com
«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном в газете «Красная звезда».
Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 11,8 тыс. км.
Российский самолёт наблюдения будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора.
Ранее сообщалось о планах России выполнить наблюдательный полёт над территорией Финляндии.