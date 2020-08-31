Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Венгрией

Российские специалисты с 31 августа по 4 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Венгрии в соответствии с Договором по открытому небу, сообщил исполняющий обязанности начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности полковник Руслан Шишин.

globallookpress.com

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном в газете «Красная звезда». Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 11,8 тыс. км. Российский самолёт наблюдения будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора. Ранее сообщалось о планах России выполнить наблюдательный полёт над территорией Финляндии.