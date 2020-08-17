Россия проведёт наблюдательный полёт над Финляндией

Россия с 17 по 21 августа выполнит наблюдательный полёт над территорией Финляндии в соответствии с Договором по открытому небу, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Полёт будет выполнятся в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки—Ваптаа. Максимальная дальность полёта составит 1 400 км», — цитирует его газета «Красная звезда».

При этом российский самолёт наблюдения Ан-30Б будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, и финские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора.

Ранее сообщалось о планах России выполнить наблюдательный полёт над территорией Германии.