Россия проведёт наблюдательный полёт над Финляндией

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Россия с 17 по 21 августа выполнит наблюдательный полёт над территорией Финляндии в соответствии с Договором по открытому небу, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Россия проведёт наблюдательный полёт над Финляндией
  • globallookpress.com

«Полёт будет выполнятся в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки—Ваптаа. Максимальная дальность полёта составит 1 400 км», — цитирует его газета «Красная звезда».

При этом российский самолёт наблюдения Ан-30Б будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, и финские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора.

Ранее сообщалось о планах России выполнить наблюдательный полёт над территорией Германии.

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