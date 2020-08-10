Российские инспекторы выполнят наблюдательный полёт над Германией

Россия с 10 по 13 августа выполнит наблюдательный полёт над территорией Германии в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 10 по 13 августа в рамках реализации Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии, — приводит его слова газета «Красная звезда».

Рыжков отметил, что максимальная дальность полёта по согласованному с немецкой стороной маршруту составит 1300 км.

В мае замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках ДОН для наведения вооружений, вызывают хохот.