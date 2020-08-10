Российские инспекторы выполнят наблюдательный полёт над Германией
- РИА Новости
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«В период с 10 по 13 августа в рамках реализации Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии, — приводит его слова газета «Красная звезда».
Рыжков отметил, что максимальная дальность полёта по согласованному с немецкой стороной маршруту составит 1300 км.
В мае замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках ДОН для наведения вооружений, вызывают хохот.