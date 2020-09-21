Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией

Российские специалисты с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Франции в соответствии с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Наблюдательный полёт над территорией Франции будет выполняться в период с 21 по 25 сентября 2020 г. с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 2078 км.

Российский самолёт наблюдения Ту-154М-ЛК-1 будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, французские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора.

Ранее стало известно, что противолодочный самолёт Ту-142 ВМФ России выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем.