Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией

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Российские специалисты с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Франции в соответствии с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией
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«Наблюдательный полёт над территорией Франции будет выполняться в период с 21 по 25 сентября 2020 г. с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 2078 км. 

Российский самолёт наблюдения Ту-154М-ЛК-1 будет следовать по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, французские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение всех положений договора.

Ранее стало известно, что противолодочный самолёт Ту-142 ВМФ России выполнил наблюдательный полёт над Чёрным морем.

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