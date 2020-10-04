Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю

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Греция продлила до 12 октября разрешение на въезд до 500 россиян в неделю при условии брони гостиницы и наличия справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства республики.
Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю
  • Pixabay

Документ предусматривает продление действия совместного министерского решения «после истечения срока его действия до 12.10.2020».

При этом для россиян сохраняются все ранее указанные условия въезда.

В частности, разрешено прибывать в страну исключительно путём воздушного сообщения через Афины, Салоники и Ираклион.

За день до прибытия в Грецию необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Россияне должны также предъявлять страховку, обратный билет и регистрацию по месту постоянной прописки.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что какие-то прогнозы по турам в Грецию можно будет строить только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения.

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