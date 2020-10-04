Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю

Греция продлила до 12 октября разрешение на въезд до 500 россиян в неделю при условии брони гостиницы и наличия справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства республики.

Документ предусматривает продление действия совместного министерского решения «после истечения срока его действия до 12.10.2020».

При этом для россиян сохраняются все ранее указанные условия въезда.

В частности, разрешено прибывать в страну исключительно путём воздушного сообщения через Афины, Салоники и Ираклион.

За день до прибытия в Грецию необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Россияне должны также предъявлять страховку, обратный билет и регистрацию по месту постоянной прописки.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что какие-то прогнозы по турам в Грецию можно будет строить только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения.