Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю
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Документ предусматривает продление действия совместного министерского решения «после истечения срока его действия до 12.10.2020».
При этом для россиян сохраняются все ранее указанные условия въезда.
В частности, разрешено прибывать в страну исключительно путём воздушного сообщения через Афины, Салоники и Ираклион.
За день до прибытия в Грецию необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.
Россияне должны также предъявлять страховку, обратный билет и регистрацию по месту постоянной прописки.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что какие-то прогнозы по турам в Грецию можно будет строить только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения.