Греция уточнила правила въезда россиян в страну

Греческая сторона направила документ о правилах въезда россиян в страну, указывается на сайте Росавиации.

«С 7 по 21 сентября разрешается въезд на территорию Греческой Республики 500 постоянным жителям России в неделю, прибывающим исключительно путём воздушного сообщения в аэропорты городов Афины, Салоники и Ираклион», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при въезде в страну необходимо наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, проведённом в течение последних 72 часов до прибытия.

Также необходимо иметь бронь гостиницы и заполненную электронную форму PLF.

Кроме того, граждане России должны предъявлять страховку, обратный билет и регистрацию по месту постоянной прописки.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.