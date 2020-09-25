Оперштаб заявил об отсутствии решений по авиасообщению с Грецией

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса пока не приняли решения о возобновлении авиасообщения с Грецией.

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«Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно», — цитирует Интерфакс сообщение оперштаба. Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.