МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к Навальному

Министерство иностранных дел Германии отказало посольству России в содействии в обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному», — сообщили в российском МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ОЗХО направить в Россию экспертов для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Навального.

Также МИД России заявлял о нарушениях техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.