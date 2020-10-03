Маас оценил вероятность санкций из-за ситуации с Навальным

Избежать санкций против России не удастся, если эксперты ОЗХО подтвердят выводы Германии по исследованиям проб Алексея Навального, рассказал германский министр иностранных дел Хайко Маас.

«Германия передала дело в ОЗХО для расследования. Если результаты немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то последует чёткий ответ от ЕС. Я в этом уверен», — сказал он в беседе с T-Online.

По словам Мааса, в таком случае «от санкций не уйти».

Министр добавил, что «санкции всегда должны быть адресными и соразмерными».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ОЗХО направить в Россию экспертов для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Навального.

Также МИД России заявлял о нарушениях техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.