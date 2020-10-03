У экс-советника Трампа Келлиэнн Конуэй подтверждён коронавирус

Бывший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила, что заболела коронавирусом.

«Сегодня вечером результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. У меня лёгкие симптомы (небольшой кашель), я чувствую себя хорошо. Проконсультировавшись с врачами, я ушла на карантин», — написала Конуэй в Twitter.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис сообщил, что у него подтвердился коронавирус.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвердился коронавирус, они ушли на карантин.